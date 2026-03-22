MLB: Estos son los peloteros de mayor poder en la temporada 2025

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La temporada 2025 de las Grandes Ligas dejó una clara tendencia: el poder ofensivo volvió a ser protagonista dentro del terreno. En una era donde cada swing puede cambiar el rumbo de un juego, varios bateadores destacaron por su capacidad para desaparecer la pelota con consistencia y autoridad ante cualquier lanzador.

A lo largo del calendario de 162 compromisos, estos toleteros no solo lideraron en cuadrangulares, sino que también se convirtieron en piezas clave para sus equipos en la búsqueda de sus objetivos colectivos.

Su impacto fue inmediato, elevando el espectáculo y marcando el ritmo de una campaña cargada de batazos memorables para todos sus fieles seguidores.

Top 5 HR 2025

El líder absoluto fue Cal Raleigh, quien firmó una temporada histórica con 60 jonrones para los Seattle Mariners. Su poder desde ambos lados del plato lo convirtió en una pesadilla constante para los lanzadores rivales y fue una temporada histórica para un receptor.

Muy cerca apareció Kyle Schwarber con 56 cuadrangulares para los Philadelphia Phillies. Su capacidad para conectar batazos largos en momentos clave reafirmó su reputación como uno de los toleteros más peligrosos del juego y más aún como bateador zurdo.

El fenómeno japonés Shohei Ohtani también dejó su huella con 55 jonrones vistiendo el uniforme de los Los Angeles Dodgers. Su versatilidad y talento continúan rompiendo moldes dentro del béisbol moderno.

Por su parte, Aaron Judge sumó 53 vuelacercas con los New York Yankees, manteniéndose como uno de los referentes ofensivos de la Liga Americana, gracias a su imponente presencia en el plato, y esta es una de las principales razones por las que es uno de los mejores bateadores de este deporte.

Cierra el listado el venezolano Eugenio Suárez, quien conectó 49 jonrones con Seattle antes de que firmara como agente libre con los Cincinnati Reds de cara a 2026, consolidando otra campaña de alto nivel de calibre MVP.

Finalmente, este grupo no solo lideró estadísticas, sino que definió el tono de una temporada dominada por el poder. Sin duda y de cara al 2026, las expectativas siguen creciendo, con estos nombres listos para volver a ser protagonistas en el espectáculo en la Gran Carpa.