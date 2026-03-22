MLB: Aaron Boone deja fuera a este lanzador en la rotación de los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, ha definido la rotación abridora para el inicio de la campaña regular. En una comparecencia ante la prensa este domingo, el estratega confirmó que el equipo neoyorquino iniciará su calendario con una rotación de apenas cuatro abridores. Esta decisión conlleva una consecuencia inmediata en la conformación del roster: el lanzador dominicano Luis Gil no formará parte del cuerpo de abridores inicial.

La determinación de Boone responde a la configuración del calendario en los primeros días de temporada, lo que permite prescindir temporalmente de un quinto brazo titular. Sin embargo, la exclusión de Gil genera interrogantes sobre la gestión del talento joven en el Bronx, considerando el desempeño mostrado por el derecho durante la etapa de preparación primaveral.

Los elegidos para el montículo en el arranque de la campaña

La gerencia y el cuerpo técnico han establecido un orden jerárquico claro para afrontar los primeros cuatro compromisos del año. Los lanzadores designados para cargar con la responsabilidad de las aperturas son Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers.

Fried lidera este grupo como el brazo de mayor experiencia y jerarquía, mientras que la inclusión de prospectos y nuevas adquisiciones como Schlittler, Warren y Weathers subraya la apuesta por la profundidad y las condiciones físicas actuales de estos brazos.

Las opciones de Luis Gil

A pesar de confirmarse que Luis Gil es el "hombre fuera" en este esquema inicial, el alto mando de los Yankees aún no ha comunicado un destino definitivo para el dominicano. Existen dos escenarios principales que la organización está evaluando para mantener el ritmo de competencia del lanzador.

La primera opción consiste en que Gil permanezca en las instalaciones de entrenamiento primaveral del equipo. El objetivo de este movimiento sería permitirle seguir trabajando en su mecánica y mantenerse "estirado", es decir, conservar la resistencia necesaria para realizar una cantidad elevada de pitcheos, preparándolo para un eventual llamado a la rotación ante cualquier lesión o ajuste necesario.

La segunda alternativa es que el derecho viaje con el equipo hacia el norte y sea integrado al cuerpo de relevistas. En este rol, Gil operaría como un relevista largo, una pieza capaz de cubrir múltiples entradas en caso de que un abridor falle temprano o para situaciones de juegos con marcadores amplios.