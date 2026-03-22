Aaron Judge se vuela la barda en la jornada dominical

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Aaron Judge no está teniendo una gran pretemporada, sin embargo, el poder no ha faltado y en esta jornada dominical sumó un nuevo vuelacercas, poniéndose a tono, para llegar a tope al inicio de la zafra regular.

Los Yankees de Nueva York doblegaron este domingo a los Phillies de Philadelphia con pizarra de 6 carreras por 2 y una de esas rayitas llegó gracias a un batazo del "Juez".

Aaron Judge se fue para la calle ante Aaron Nola:

El experimentado slugger abrió el quinto capítulo con su equipo arriba 2-0, enfrentándose al lanzador Aaron Nola, quien trató de dominarlo con un cambio en cuenta pareja de 2-2 y obtuvo todo lo contrario.

Judge, simplemente se "sentó" a esperar que el lanzamiento cayera y lo despachó por encima de la barda del jardín izquierdo, para ampliar la ventaja de su organización y a su vez, sus registros en la primavera.

¿Cuántos vuelacercas suma Aaron Judge en la primavera?

Con este batazo de cuatro esquinas, el "Juez" suma tres cuadrangulares en el Spring Training, cinco rayitas remolcadas y su promedio quedó en .250.

No obstante, cabe destacar que se perdió dos semanas de acción y un poquito más, motivado a que fue parte de la selección de Estados Unidos subcampeona del Clásico Mundial.