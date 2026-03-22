MLB: De esta manera Sean Manaea alcanzó un hito entre lanzadores

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Los Mets de Nueva York han tomado una decisión inesperada para el inicio de la temporada 2026. Sean Manaea, quien percibe un salario de 25 millones de dólares, comenzará la campaña desempeñando funciones desde el bullpen. Esta cifra lo posiciona oficialmente como el lanzador de relevo con la remuneración más alta en el beisbol actual, superando los contratos de cerradores de élite.

La medida responde a una sobreoferta de brazos saludables en la rotación abridora de Queens. Por primera vez en tres años, el equipo llega al final del campamento con seis abridores en condiciones óptimas. No obstante, el calendario inicial, con días de descanso frecuentes, no favorece el uso de una rotación de seis hombres de forma consecutiva.

El rol de Manaea bajo el sistema de piggyback

El manager Carlos Mendoza confirmó que Manaea asumirá un rol de "piggyback" durante las dos primeras vueltas de la rotación. Este sistema implica que el zurdo entrará al juego para cubrir relevos largos, probablemente de tres o cuatro entradas, después de que otro abridor cumpla su labor inicial. La gerencia y el cuerpo técnico seleccionaron a Manaea para esta transición debido a su capacidad de adaptación y experiencia previa en el cuerpo de relevistas.

Mendoza explicó que la decisión fue difícil pero necesaria. Otros lanzadores de la rotación, como el as Freddy Peralta o Kodai Senga, poseen rutinas más rígidas que dificultan su movimiento al bullpen. Asimismo, el equipo optó por mantener la continuidad de Clay Holmes en su segundo año como abridor y no alterar el desarrollo del joven Nolan McLean.

Ajustes en el repertorio

Para Manaea, de 34 años, esta transición representa un reto logístico y profesional. El lanzador ha manifestado su frustración al no ser considerado abridor desde el primer día, aunque aceptó la asignación en beneficio del equipo. Uno de los principales problemas será mantener el brazo "a tono"; actualmente está preparado para realizar 65 lanzamientos, pero volver a la rotación titular requerirá un volumen mayor.

En cuanto a su rendimiento en el montículo, se ha observado un descenso en la velocidad de su recta, la cual promedia las 89 millas por hora esta primavera, frente a las 91-92 del año pasado. Para compensar esta pérdida, el zurdo ha reincorporado el cutter a su repertorio. Los Mets sostienen que el movimiento al bullpen no se debe a la baja velocidad, sino a la configuración del roster y la salud del resto de los abridores.

Planificación de la rotación de los Mets para el inicio de temporada

Tras el inicio de Freddy Peralta en el Opening Day contra los Piratas de Pittsburgh, la rotación continuará con David Peterson y Nolan McLean para cerrar la serie. Posteriormente, en San Luis, los encargados de abrir serán Clay Holmes, Kodai Senga y nuevamente Peralta.