MLB: El meteórico ascenso y la súbita caída de Kristian Campbell en Boston

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El beisbol profesional es una disciplina donde la distancia entre el éxito financiero y la realidad deportiva puede acortarse en cuestión de meses. El caso de Kristian Campbell, segunda base de los Medias Rojas de Boston, sirve como el ejemplo más reciente de esta volatilidad. En un periodo de apenas un año, el jugador pasó de ser la piedra angular del futuro de la franquicia a ser enviado a las ligas menores sin un panorama claro de retorno inmediato al equipo grande.

Un contrato millonario bajo la sombra del declive

La historia de Campbell dio un giro radical al inicio de la temporada 2025. Tras un rendimiento destacado en el campamento de entrenamiento, el infielder no solo se ganó el puesto de titular en la segunda base, sino que la organización decidió asegurar su permanencia a largo plazo. Apenas seis días después de haber iniciado la campaña, ambas partes firmaron una extensión de contrato por ocho años y 60 millones de dólares.

Esta inversión reflejaba la confianza ciega de la directiva en el talento del prospecto de 23 años. Sin embargo, el rendimiento en el terreno no tardó en alejarse de las expectativas generadas por su contrato. Tras un inicio sólido en su año de novato, Campbell entró en una racha negativa que afectó su confianza y su mecánica de bateo.

Los números que forzaron el descenso a Triple A

El declive de Campbell durante 2025 fue determinante para su salida del roster principal. En 67 juegos disputados, el pelotero registró una línea ofensiva de .223/.319/.345. Sus números de poder también fueron discretos, acumulando únicamente seis cuadrangulares y dos bases robadas. Ante la falta de ajustes en el plato, la gerencia de Boston tomó la decisión de enviarlo a las ligas menores a mediados de junio, lugar donde permaneció el resto del año.

La esperanza de una redención en la primavera de 2026 se desvaneció rápidamente durante la Liga de la Toronja. Campbell no logró establecerse como un candidato real para recuperar su puesto en el equipo grande. En 18 encuentros de exhibición, bateó para un promedio de .220, producto de nueve imparables en 41 turnos al bate. Un dato alarmante para el cuerpo técnico fue su relación de ponches y boletos, acumulando 11 ponches frente a solo dos bases por bolas, con un solitario jonrón en su cuenta personal.

A pesar de la situación actual, el talento que llevó a Campbell a ser considerado uno de los mejores prospectos de las Grandes Ligas sigue presente. La decisión de enviarlo a Triple A tiene como objetivo principal que el jugador reencuentre el enfoque y el swing que lo caracterizaron en sus etapas de formación.