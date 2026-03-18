Clásico Mundial: El MVP quiere jugar con Magallanes en la LVBP y lanza esta frase

Suscríbete a nuestros canales

"Nacimos, para esto", resaltó Maikel García en reiteradas oportunidades y eso quedó ratificado al recibir galardón de Jugador Más Valioso en el Clásico Mundial 2026. No obstante, cuando todo era celebración en la cueva de la novena nacional, el "Barrendero" dejo un fuerte mensaje a los seguidores de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El "Barrendero" fue líder en imparables del torneo con 10, aunado a eso empujó siete carreras, con un vuelacercas y un par de dobles. Lo más notable, es que cuatro de sus siete remolques, fueron en los desafíos de vida o muerte, mostrando una frialdad admirable.

Maikel García afirma que se va a Magallanes:

Ese rendimiento no es casualidad, García es uno de los mejores peloteros en las últimas campañas de la pelota rentada venezolana con los Tiburones de La Guaira. Sin embargo, tiene varias semanas declarando que desea irse de la novena "salada" por algunas diferencias con la directiva y reafirmó su deseo de marcharse a los actuales campeones también de la LVBP.

En plena celebración, el lanzador Emmanuel De Jesús grabó a Maikel y en el live el Barrendero comentó, "Nos fuimos para Magallanes", una frase que está llenando de ilusión a toda la afición de la novena Eléctrica.

El ganador del Guante de Oro en la MLB, acumula cinco temporadas vistiendo la camiseta de Tiburones y fue vital en la sequía de títulos que rompieron en la 2023-2024.