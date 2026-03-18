Clásico Mundial: Ronald Acuña Jr. le envía este mensaje a Venezuela tras el título

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La vida de Ronald Acuña Jr. acaba de pasar por uno de los mejores momentos en todos los niveles y tras convertirse en campeón del Clásico Mundial, el oriundo de La Sábana le envío este mensaje a Venezuela.

El "Abusador" fue uno de los líderes durante todo el torneo en la novena nacional, quienes acaban de superar por la mínima 3 carreras por 2 a Estados Unidos en el duelo decisivo.

Ronald Acuña Jr. le envía este mensaje a Venezuela:

Sin duda alguna, el "Abusador" es ejemplo de amor y entrega por su país, afirmando en todo momento que mientras esté saludable se pondrá la camiseta de su país y luego de celebrar con los suyos el primer campeonato de Venezuela en la historia, lo que hizo después fue dejarle un mensaje a la nación venezolana.

"Esto no es por nosotros, esto es por todos ustedes, por el apoyo y por el sacrificio. Ustedes se lo merecen", destacó llenó de emoción Acuña, quien le además le envió un saludó especial a La Sabana, el pueblo donde vive en Venezuela.