LVBP: Robinson Chirinos: "Sería un privilegio estar en la gerencia de Leones del Caracas"

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Desde hace varios meses que los Leones del Caracas tienen una importante vacante en su organigrama, y no es otra que la gerencia deportiva. A día de hoy, el equipo tiene hasta cuatro potenciales candidatos para asumir dicho cargo, y uno de ellos es Robinson Chirinos.

Chirinos ya sabe lo que necesitan los Leones

Luego de ser parte esencial del staff técnico liderado por el manager Omar López en el Clásico Mundial de Beisbol, el coach venezolano tuvo una entrevista exclusiva para el programa Extrainning de Meridiano Televisión en la tarde de este viernes.

Allí, le comentó a los panelistas del programa sobre cómo iniciaron las conversaciones con la directiva capitalina y lo que pudo ver sobre los puntos que necesitan reforzar de cara a la temporada 2026-2027 de la pelota venezolana.

"Tuve un reunión con los Leones del Caracas durante el Clásico Mundial. No sé cómo fue posible en medio de tanto trabajo, tanta planificación y organización. Fue un momento en el que ellos tenían disponibilidad", señaló Chirinos.

Luego complementó: "Conversamos varias horas en las que pude ver dónde se encuentra la organización, qué están pensando, qué están buscando, hacia dónde quieren dirigirse. Sería un privilegio para mí estar al frente de la gerencia deportiva de los Leones del Caracas".

Recordemos que Robinson Chirinos no es la única opción que manejan los Leones del Caracas para su gerencia deportiva. Y es que en días recientes también se contactaron con Jesús Guzmán y Emilio Carrasquel, así como con Samuel Moscatel hace algunas semanas atrás.