LVBP: Ídolo de los Leones del Caracas se asoma como candidato para la gerencia deportiva

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Los Leones del Caracas siguen trabajando puertas adentro para tratar de cubrir cuanto antes la vacante que tienen en la gerencia deportiva, puesto que ocupó hasta hace pocos meses Luis Sojo. Es por eso que en las últimas semanas han tenido entrevistas con potenciales candidatos, ya sea con personas de experiencia o sin ella.

El posible regreso de una leyenda de Leones

Durante este jueves, el periodista Fernando Arreaza adelantó que la directiva del conjunto capitalino ya tendría en la mira a Jesús Guzmán, quien en su época fue todo un ídolo de la afición melenuda. De hecho, el también periodista Efraín Zavarce complementó la información asegurando que la entrevista se realizó el día miércoles.

Ciertamente, el expelotero no cuenta con una trayectoria en el mundo gerencial en la LVBP, pero se trata de una figura que conoce la organización por dentro, sin mencionar que sabe perfectamente lo que significa defender el uniforme de los Leones del Caracas.

"Conociendo a (Jesús) Guzmán, sé de su inteligencia y amor por Leones. Creo que puede ser una persona idónea para conformar una estructura de trabajo", escribió Arreaza en su cuenta de X.

Por su parte, Zavarce también apuntó que Emilio Carrasquel es otro de los candidatos que entrevistará la organización este jueves. Además de él y Jesús Guzmán, los otros nombres que siguen en el radar para el cargo gerencial son Samuel Moscatel y Robinson Chirinos.