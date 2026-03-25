LVBP: Luinder Ávila confía en poder debutar este año con Leones del Caracas

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No hay dudas que Luinder Ávila fue uno de los nombres que más destacó en el bullpen de la Selección de Venezuela durante el Clásico Mundial 2026. Ahora, con esa chapa de campeón, su intención en el último trimestre del año es jugar en la LVBP con los Leones del Caracas, un sueño que todavía no ha podido cumplir.

Leones, sí o sí este año

A pocas horas del Opening Day de las Grandes Ligas, el lanzador venezolano fue claro con uno de sus mayores deseos para este 2026, y no precisamente con su organización de MLB Reales de Kansas City, sino con su equipo venezolano favorito de la niñez.

"Leones del Caracas es mi equipo desde pequeño. Yo soy de Caracas y me quiero uniformar con el Caracas. El año pasado intenté hacer de todo, pero la gerencia no quiso contratarme. Yo me di cuenta que fue la gerencia la que no quiso contratarme", le comentó al periodista Carlos Valmore Rodríguez.

Y es que como algunos recordarán, Luinder Ávila y la gerencia capitalina, liderada en aquel entonces por Luis Sojo, no llegaron a un acuerdo para la temporada 2025-2026, lo que dejó al lanzador sin poder debutar en la pelota venezolana pese a tener el permiso de Kansas City.

Pero ya eso es cosa del pasado. El mismo caraqueño ya manifestó su ganas de uniformarse con Leones del Caracas este año, siempre y cuando se mantenga saludable y sin mucha carga de trabajo por la temporada 2026 en el sistema MLB.

"Pero este año, con el favor de Dios y si estoy con salud, si me dan la oportunidad iré", finalizó.

Luinder apenas tuvo par de presentaciones con los Reales en el Spring Training, y si bien destacó enormemente en el Clásico Mundial, al final la organización lo envió a Omaha Storm Chasers, sucursal Triple-A.