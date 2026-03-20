LVBP: Lipso Nava pone en duda su continuidad con Águilas del Zulia

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Aunque los focos del mundo del beisbol han estado en otros lados en las últimas semanas, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no deja de generar noticias de alto impacto. En esta ocasión, Águilas del Zulia aparece como protagonista, con respecto a la situación de su dirigente, el experimentado Lipso Nava.

En la mañana de este viernes, se originó un rumor que ubicaba a Nava fuera de la organización aguilucha de cara a la temporada 2026/27 de nuestra pelota profesional. Ante esta información, el periodista Jesús Ponte, de LVBP en la Jugada, conversó con el manager zuliano, quien confirmó que, de momento, su futuro en el equipo es incierto.

Lipso Nava y Águilas del Zulia en "punto muerto"

En la conversación que sostuvo con Jesús Ponte, el manager de Águilas del Zulia, Lipso Nava, confirmó que no existe acuerdo con la novena aguilucha para su regreso en la siguiente zafra y que las negociaciones se encuentran en punto muerto en este preciso momento.

"Hubo un acercamiento. Pero se perdió la comunicación por completo. Quedamos en vernos, pero no nos vimos. No hubo reunión, no hubo propuesta. Todo quedó en el aire", afirmó Nava, quien viene de formar parte del cuerpo técnico de la selección de Italia durante el Clásico Mundial de Beisbol, en donde fungió como coach de tercera base del equipo.

Lipso Nava tiene un amplio historial al frente de Águilas del Zulia en la LVBP. En la temporada 2016/17, el dirigente llevó a los rapaces a la gloria, al obtener el sexto título en la historia de la franquicia, siendo esta la última vez en la que los zulianos tocaron la gloria en nuestro circuito.