LVBP: Esta sería la fecha de reunión de gerentes de cara a la edición 2026-2027

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La planificación de la próxima temporada de la LVBP ya comienza a tomar forma. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional afina detalles organizativos con encuentros clave que marcarán el rumbo de la campaña venidera, en un contexto donde cada decisión tiene impacto directo en el espectáculo y la competitividad que se transformará para la edición 2026/2027.

De acuerdo con la información divulgada por el periodista Carlos Valmore Rodríguez, la reunión de gerentes generales de las ocho organizaciones se realizará entre el 7 y el 8 de mayo. Este encuentro, aunque menos mediático que otros eventos institucionales de la pelota criolla, suele ser determinante para sentar bases operativas y de cara al nuevo calendario para el beneficio de todos los protagonistas.

LVBP

A diferencia de las tradicionales Jornadas de Reflexión o la Convención Anual, esta reunión de gerentes funciona como un espacio más técnico y directo. Allí se discuten aspectos logísticos, reglamentarios y deportivos que requieren consenso entre las organizaciones antes de ser elevados a instancias mayores de ser necesario.

Uno de los puntos más esperados es la posible definición de ajustes en el formato de competencia, así como temas relacionados con importados, calendario y condiciones de juego.

Además, ya se proyecta que la Convención Anual de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se lleve a cabo hacia la segunda semana de julio, según Valmore.

El béisbol venezolano atraviesa una etapa de ajustes constantes, pero de mucho éxito, por lo que busca fortalecer su estructura y mantener el interés de los aficionados tras el título conseguido en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por la selección de Venezuela.

Finalmente, con mayo y julio marcados en el calendario, la LVBP empieza a mover sus piezas de cara a lo que se espera que sea una histórica temporada en una de las ligas invernales más importantes de este deporte.