MLB: Wilyer Abreu escribió su nombre junto al de Miguel Cabrera

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El jardinero venezolano de los Medias Rojas de Boston, Wilyer Abreu, ha irrumpido en la temporada 2026 de las Grandes Ligas con una fuerza ofensiva luego de ser campeón del mundo. Tras un inicio de campaña electrizante, el actual campeón del Clásico Mundial de Beisbol ha emulado registros que solo leyendas de la talla de Miguel Cabrera y Richard Hidalgo habían logrado alcanzar en el pasado.

De acuerdo con los datos suministrados por el periodista Santiago Cartaya y verificados a través de Baseball Reference, Abreu se convirtió oficialmente en el tercer pelotero nacido en Venezuela que logra acumular al menos seis imparables, cuatro extrabases y cuatro carreras impulsadas durante los primeros tres compromisos de una temporada regular.

Un club exclusivo compartido con leyendas

La hazaña de Wilyer Abreu no es un dato menor cuando se analiza la compañía que ahora mantiene en los libros de récords. Para dimensionar la magnitud de sus primeros tres juegos, es necesario retroceder casi dos décadas en la historia de los jugadores criollos en las Grandes Ligas.

El primero en establecer esta marca fue el jardinero Richard Hidalgo en el año 2001. En aquella oportunidad, vistiendo el uniforme de los Astros de Houston, Hidalgo firmó un inicio de campaña astronómico con seis hits, cinco extrabases y diez carreras remolcadas.

Seis años más tarde, en 2007, fue el turno de Miguel Cabrera. El "Tigre Mayor” en su etapa con los Marlins de Florida, registró siete imparables, cuatro extrabases y seis fletadas en sus primeros tres encuentros.

Abreu, con sus seis hits, cuatro extrabases y cuatro carreras impulsadas, cierra este círculo de excelencia ofensiva, demostrando que su evolución como bateador en el plato ha alcanzado un nivel de madurez absoluto tras su destacada participación en el Clásico.