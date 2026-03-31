MLB: Ronald Acuña Jr. logra su primer robo ¿Cuántas bases podría estafar en la campaña?

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr., no comenzó la temporada de la manera más esperada, a pesar de venir "caliente" desde el Clásico Mundial de Beisbol. Sin embargo, poco a poco quiere ir recuperando su ritmo habitual y en esta jornada, ya está sumando, incluyendo su primera base robada de la naciente campaña.

La organización de Bravos de Atlanta está venciendo parcialmente 3 carreras por 0 en el duelo interliga a la novena de Atléticos de Oakland, en un desafío donde el oriundo de La Sabana, anotó la primera rayita de su franquicia en el primer tramo, luego de embasarse tras un boleto que significó su número 441 de por vida en MLB, igualando a Bod Elliot en el puesto 20 de todos los tiempos entre los jugadores de Atlanta.

Ronald Acuña se roba su primera almohadilla de la temporada:

Aunado a eso, en su segunda aparición al plato, la "Bestia" conectó un indiscutible y posteriormente aprovechó la oportunidad, para alcanzar su primera almohadilla robada del 2026.

A pesar de ser un lanzador zurdo, Acuña le tomó un buen brinco a Jacob López y se deslizó de cabeza, ante un tiro que parecía llegar a tiempo del receptor, aunque finalmente llegó a salvo, sin necesidad de revisión. Esto quiere decir, que el venezolano lleva de 1-1 en este compromiso, logrando embasarse en sus dos primeros turnos, con una anotada y un robo.

¿Cuántas bases robadas proyecta Ronald Acuña en 2026?

Ronald es un robador nato, teniendo una zafra incluso de 73 estafadas en el 2023. No obstante, la página de estadísticas de Fangraphs considera que no superará las 30 bases alcanzadas de forma ilegal.

De acuerdo a esta página, el jardinero venezolano sumará 26 estafadas, pero no sería una sorpresa que Acuña Jr. pudiera superar los 30 robos por la intensidad con la que siempre acostumbra jugar y la buena lectura de los lanzadores rivales cuando esta en la inicial.