MLB: Así le fue a Ranger Suárez en su debut con Boston

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El estreno de Ranger Suárez con el uniforme de los Medias Rojas de Boston no resultó como la gerencia ni la afición esperaban. Tras su salida de los Filis de Filadelfia, las expectativas sobre el zurdo venezolano eran sumamente alta. Sin embargo, en su primera apertura oficial de la temporada 2026, el lanzador se encontró con una ofensiva rival agresiva que descifró sus envíos desde el primer episodio.

La línea final del encuentro refleja las dificultades que enfrentó el oriundo de Pie de Cuesta. En apenas 4.1 entradas de labor, Suárez permitió siete imparables y cuatro carreras limpias. El dato más preocupante para el cuerpo técnico de Boston fue la contundencia de los contactos: siete de los batazos recibidos fueron catalogados como conexiones sólidas de alta velocidad, lo que evidencia que el comando de sus lanzamientos no estuvo en su punto óptimo.

Un descontrol inusual en la zona de strike

Uno de los sellos distintivos de Ranger Suárez a lo largo de su carrera ha sido la eficiencia en la cantidad de pitcheos. En esta ocasión, el zurdo realizó un total de 76 lanzamientos, de los cuales solo 44 estuvieron en la zona de strike. Esta falta de precisión obligó al serpentinero a trabajar desde atrás en el conteo de forma constante, otorgando ventajas a los bateadores contrarios.

El daño principal llegó a través del poder de largo alcance. Suárez concedió dos cuadrangulares que terminaron por sentenciar su salida antes de completar el quinto inning. Aunque logró abanicar a tres contrarios y solo otorgó un boleto, la vulnerabilidad mostrada ante los swings grandes dejó un sabor amargo en la primera prueba del venezolano.