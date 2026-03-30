¿Refresco de oro? El polémico vaso de 75 dólares de Shohei Ohtani en Dodger Stadium

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A los fanáticos de la MLB les encanta llevarse un recuerdo tangible de su visita al estadio, y en 2026, nada tiene más demanda que cualquier objeto relacionado con Shohei Ohtani. Sin embargo, los Dodgers de Los Ángeles llevaron esta premisa al límite durante el fin de semana inaugural al presentar un vaso de recuerdo con la forma de la camiseta del cuatro veces MVP por un precio inicial de 75 dólares.

La propuesta original era difícil de digerir: el vaso incluía recargas ilimitadas de refresco, pero solo durante el partido en el que se compraba. Para que la inversión valiera la pena, un aficionado tendría que haber consumido cerca de ocho o nueve refrescos en apenas tres horas, una hazaña física (y metabólica) que pocos estarían dispuestos a intentar.

La presión de las redes y el "ajuste" de los Dodgers

Como era de esperarse, la comunidad del béisbol en internet no tardó en reaccionar. Las críticas por cobrar 75 dólares por un pedazo de plástico con beneficios tan limitados obligaron a la directiva de los Dodgers a replantear su estrategia comercial antes de que terminara la primera serie.

Ahora, el vaso tiene un precio de 68.99 dólares, y aunque la rebaja parece mínima, el verdadero cambio está en la letra pequeña: ahora incluye recargas gratis durante toda la temporada, siempre y cuando el aficionado recuerde llevar el vaso de vuelta al Dodger Stadium.

Si bien esto lo convierte en una opción viable para quienes tienen abonos de temporada, sigue siendo una "trampa" para el turista que solo asiste a un juego por año. Pagar casi 70 dólares por un refresco sigue siendo, objetivamente, una decisión financiera cuestionable.

El retorno del unicornio: Ohtani en el montículo

Mientras el departamento de marketing lidia con los precios de las concesiones, el enfoque deportivo está puesto en la recuperación total de Ohtani como jugador de dos vías. En los tres primeros encuentros de la temporada contra los Diamondbacks de Arizona, Shohei se desempeñó exclusivamente como bateador designado, pero la espera para verlo lanzar está por terminar.

Se espera que Ohtani realice su primera apertura como lanzador de la campaña la próxima semana, específicamente el martes, durante la serie contra los Guardianes de Cleveland. Este será un momento crucial para los Dodgers, que confían en que su brazo esté al 100% tras los procesos de recuperación que ha enfrentado en años recientes.

Un inicio frío con el madero

A pesar de la expectativa, el bate de Ohtani ha comenzado la temporada algo "congelado". En sus primeras 13 apariciones al plato contra el pitcheo de Arizona, el japonés apenas registró un imparable, aunque su disciplina en el plato sigue intacta.

Su balance en la serie inaugural incluye:

Hits: 1

Carreras anotadas: 2

Bases por bolas: 4 (demostrando que los lanzadores aún le temen)

Ponches: 1

Aunque un promedio de bateo bajo en tres juegos no es motivo de pánico, los aficionados esperan que, una vez que recupere el ritmo sobre la lomita, su energía en la caja de bateo también explote para justificar no solo su contrato, sino también el elevado precio de sus vasos de recuerdo.