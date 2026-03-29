MLB: Miguel Rojas brilla en el inicio de su tour de despedida

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Luego de una ilustre y ejemplar carrera en el mejor beisbol del mundo, el venezolano Miguel Rojas colgará los spikes después de la temporada 2026, una en la que buscará el tricampeonato con los Dodgers. Aunque la nostalgia y la melancolía lo invaden desde el primer momento, el criollo hace todo lo posible para despedirse por la puerta grande.

El campocorto venezolano ha jugado en dos de los tres duelos disputados por los Dodgers en lo que va de temporada, y sus números son un buen indicio de que sigue en forma, y de que será pieza clave para la novena dirigida por Dave Roberts a pesar de estar en los últimos compases de su carrera.

"Miggy Ro" empieza con todo

Miguel Rojas formó parte del lineup de los Dodgers en el día inaugural de la campaña, para medirse a Cascabeles de Arizona. En dicho compromiso, se fue con un inatrapable en cuatro turnos al bate, además de sumar una carrera anotada, para iniciar de forma aceptable su temporada.

Posteriormente, el oriundo de Los Teques volvió a jugar este sábado 28 de marzo, para anotarse par de sencillos en la misma cantidad de turnos. De esta manera, acumula tres hits en seis turnos al bate en sus primeros dos juegos de la campaña, para un promedio de .500.

Por si fuera poco, Miguel Rojas está a tan solo nueve hits de alcanzar los 1000 de por vida en las Grandes Ligas, lo que se sumará a su historial como un buen logro para un jugador que ha sido ejemplar durante toda su trayectoria, tanto por su liderazgo como por su resiliencia y su impecable ética de trabajo.