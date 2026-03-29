MLB: Eduardo Rodríguez lanza una joya contra Dodgers en su primera apertura de la campaña

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Luego de haber lanzado en la final del Clásico Mundial de Beisbol, Eduardo Rodríguez se subió nuevamente a un montículo en la noche de este sábado, en lo que fue su primera apertura de la temporada 2026 de la MLB. Si bien su actuación fue magnífica, al final los Dodgers de Los Ángeles triunfaron 3 a 2 sobre los D-backs de Arizona en la recta final.

Sin decisión para E-Rod

El lanzador venezolano no desentonó desde que se escuchó la voz de playball. Y es que su línea de trabajo fue de cinco entradas completas en las que toleró cuatro imparables y una carrera sucia, con dos bases por bolas y cinco ponches.

La toletería de los Dodgers no pudo descifrar a un Eduardo Rodríguez que siempre escapó al más mínimo intento de amenaza de sus rivales. En el tercer inning tuvo a dos corredores en circulación con un out, pero un ponche a Kyle Tucker y un elevado de Mookie Betts mantuvieron la balanza en favor de Arizona.

En el cuarto capítulo se lució al ponchar a tres de los cuatro bateadores que enfrentó, mientras que en el quinto forzó a Shohei Ohtani a batear un rodado para doble matanza. Ya en el sexto, Tucker se embasó por un error y eso obligó al manager Torey Lovullo a reemplazar a E-Rod. Minutos más tarde, Freddie Freeman llevó hasta el home a su compañero para la carrera del descuento.

Al final, Will Smith concretó la remontada del elenco de Los Ángeles con un jonrón de dos rayitas en la baja del octavo ante el relevista venezolano Juan Morillo, quien cargó con la derrota.