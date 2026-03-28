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MLB: Ezequiel Tovar se estrena como jonronero con este impresionante batazo

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 05:35 pm

Los Rockies de Colorado rompieron el empate en el marcador gracias al grandeliga venezolano

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El primer cuadrangular de la temporada 2026 para Ezequiel Tovar ya cayó, y lo hizo en un estadio que siempre quedará en el recuerdo para él y muchos venezolanos. Esto sucedió en el LoanDepot Park, donde Rockies de Colorado y Marlins de Miami se ven las caras por segunda ocasión.

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Con la pizarra empatada, el grandeliga venezolano tomó su segundo turno de la tarde en la parte alta del cuarto capítulo. Fue entonces cuando le desapareció la bola, con un compañero en circulación, al dominicano Eury Pérez por todo el jardín izquierdo, a unos 401 pies de distancia y con una velocidad de salida de 105.6 mph.

Tovar busca regresar a su máximo nivel

Como algunos recordarán, el 2025 estuvo lleno de inconvenientes físicos para Ezequiel Tovar, quien al final disputó unos 95 encuentros con los Rockies. En total disparó nueve cuadrangulares, una cifra muy baja tomando en cuenta los 15 del 2023 y los 26 del 2024.

Vale señalar que, según el portal especializado FanGraphs, el maracayero proyecta unos 20 jonrones para esta temporada 2026 de las Grandes Ligas.

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