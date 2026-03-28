MLB: Marlins le realizan un merecido homenaje a Javier Sanoja

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Con apenas 23 años de edad, Javier Sanoja ya entró en la historia del beisbol venezolano. Su carrera en las Grandes Ligas recién comienza, pero hasta la fecha ya cuenta en sus vitrinas con un Guante de Oro y una medalla de campeón del Clásico Mundial de Beisbol.

Miami se rinde al talento de Sanoja

El oriundo de Maracay arrancó la temporada 2026 de las Grandes Ligas por todo lo alto. Y es que su bate respondió de gran manera en lo que fue la primera victoria de los Marlins de Miami, el viernes en la noche, por 2 a 1 frente a los Rockies de Colorado.

Allí terminó ligando de 3-3 con una carrera impulsada, la cual llegó gracias a un imparable al jardín izquierdo. Además, cabe señalar que inició el compromiso como tercera base, pero tras algunas sustituciones del manager Clayton McCullough se movilizó hasta al jardín izquierdo.

Ya para este sábado, la franquicia le organizó un homenaje a pie de campo previo a la voz de playball, donde recibió tanto el Guante de Oro que ganó como utility el año pasado, como la base que se robó en la final del Clásico Mundial en el propio LoanDepot Park.