MLB: Gleyber Torres maravilla a Detroit con su sensacional paciencia en el plato

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En un tremendo juego de pelota, Tigres de Detroit tomó por sorpresa el Petco Park de San Diego, para derrotar a los Padres en un compromiso que se decidió en los innings finales del mismo. El equipo felino se apoyó en una buena labor monticular de sus brazos, y en una ofensiva que estuvo comandada por Gleyber Torres.

El segunda base venezolano solamente conectó un imparable en dos turnos al bate, pero en realidad tuvo cinco apariciones al plato, y además de su hit, también tomó tres boletos, por lo que mostró una paciencia sensacional en el plato, que terminó siendo vital para que los suyos obtuvieran su segundo triunfo de esta naciente zafra.

Además, con sus tres bases por bolas ante San Diego, Gleyber Torres se puso a las puertas de convertirse en uno de los 20 bateadores criollos con más boletos negociados de por vida en el mejor beisbol del mundo, por lo que habrá que estar atento a sus próximas semanas de acción.

La paciencia de Gleyber da frutos

Gleyber Torres no solo tomó tres boletos y anotó par de carreras en la victoria de Detroit sobre San Diego este viernes 27 de marzo, sino que además llegó a 422 bases por bolas negociadas de por vida en la Gran Carpa, para superar a Willson Contreras y subir al puesto 24 de todos los tiempos entre venezolanos.

Por supuesto, al estar ambos en actividad, Contreras y Torres seguirán luchando de cerca por años, pero el objetivo más importante que puede tener el segunda base de Detroit en este momento es meterse en el top 20, cuyo último lugar está ocupado por Carlos González, quien tomó 448 boletos en su trayectoria de 12 años en MLB.

Sin duda, Gleyber Torres es un bateador sumamente útil y peligroso, capaz de aportarle a cualquier equipo, pero además, poco a poco se ha mostrado más paciente que nunca, lo que puede convertirlo en la pieza clave de sus Tigres de Detroit.