MLB: Mike Trout con estadística histórica que no se veía desde 1977

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Mike Trout ha protagonizado un comienzo de temporada legendario en este 2026 de Grandes Ligas. Su capacidad para batear nunca ha estado en duda. Sin embargo, su salud no le ha permitido explotar su desempeño en los últimos años, hasta este Opening Day.

Trout alcanzó una marca histórica con Angels de Los Ángeles que no se veía desde hace 49 años en Grandes Ligas. El americano logró conectar cuadrangular y embasarse en cuatro ocasiones consecutivas, emulando una hazaña estadística extremadamente inusual en la liga.

Este registro ofensivo no se presentaba en Las Mayores desde la campaña de 1977 cuando Amos Otis lo llevó a cabo. La capacidad de Mike para dominar el plato confirma su vigencia absoluta como uno de los mejores bateadores de la era moderna del beisbol.

Comienzo ideal de Mike Trout en 2026

Mike Trout ha despejado cualquier duda sobre su condición física tras protagonizar un arranque de campaña electrizante. El jardinero central de Angels de Los Ángeles demuestra una potencia descomunal en cada turno. Su salud es la base de su desempeño para todo el año.

Trout está ante su año más resiliente, necesita tener una campaña completa para sentirse un pelotero élite como antaño. Volvió al jardín central, lo que habla de un buen momento físico, pero también comenzó bateando sólido en 2026: 4 H, 2 HR, 2 CA, 2 CI, 1 BR, .667 PRO.

Angels dependen exclusivamente de su ofensiva, incluso para contagiar a sus compañeros. Si el pelotero de 34 años logra una campaña de 150 juegos, es posible que angelinos peleen por un lugar en la postemporada. Cuentan con un grupo competitivo que no tiene nada que perder.

Proyección de Mike Trout con Angels de Los Ángeles en 2026

Fangraphs (Steamer) proyecta números cautos para Mike Trout de cara al 2026. Todo dependerá del tiempo de juego que tenga con Angels. Si logra jugar mucho, sus números aumentarán en gran medida; por ahora, comenzó fuerte, pero hay que ver como termina el año.

- 94 juegos, 357 turnos, 84 hits, 23 dobles, 1 triple, 20 HR, 58 anotadas, 53 impulsadas, 128 ponches, 3 bases robadas, .235 PRO, .346 OBP, .452 SLG, .798 OPS