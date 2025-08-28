Salvador Pérez se va para la calle y se convierte en el tercer máximo impulsor en la historia de Kansas City (+video)

Suscríbete a nuestros canales

En este "ombligo" de semana los peloteros venezolanos están respondiendo bastante bien a nivel ofensivo y uno que no se quedó atrás, fue Salvador Pérez, quien ingresó al top 3 de máximos remolcadores en la historia de su equipo, conectando además un nuevo cuadrangular.

La novena de los Reales de Kansas City venció por paliza 12-1 a los Medias Blancas de Chicago y "Salvy" contó con un inning bastante productivo con su madero.

Salvador Pérez se va para la calle por la banda contraria:

Aunque Kansas ganó con mucha autoridad, lo cierto es que estaban abajo 0-1 en la parte alta del quinto capítulo y Pérez igualó las acciones, comenzando la "fiesta" de batazos de su novena con un bambinazo solitario por la banda contraria.

De esta manera, el venezolano llegó a 23 vuelacercas en la presente campaña y ya suma 296 de por vida, a tan solo uno de convertirse en apenas el cuarto jugador nativo del país en llegar a la cifra redonda de 300 estacazos de vuelta de por vida en la MLB.

Salvador Pérez entra en el top 3 de remolques históricos de Kansas City:

Por si fuera poco, la gloriosa noche de Salvador no quedaría solamente allí, debido a que aparte de su jonrón, Pérez tuvo otro turno curiosamente en la misma entrada (quinto inning) y también respondió.

Aunque esta vez fue con un doblete impulsor de dos carreras, lo que le permitió al criollo convertirse en el tercer máximo productor de carreras en la historia de la novena de Kansas City, tras llegar a 993 traídas al plato en su trayectoria.

Pérez dejo atrás a Amos Otis (992) y de esa manera, sigue aumentando su legado en la franquicia de los Royals, con quienes ha gestado todo su éxito en las Grandes Ligas.