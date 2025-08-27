MLB: Yankees de Nueva York son el único equipo en lograr esta hazaña ofensiva

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York han presentado muchos altibajos durante toda la temporada regular de las Grandes Ligas. Sin embargo, esto no les ha impedido demostrar toda su jerarquía como una de las organizaciones de mayor poder durante la edición 2025 y así entrar nuevamente en la historia de este deporte.

Los dirigidos por Aaron Boone crearon una actuación colectiva más que destacada en la jornada de este miércoles 27 de agosto vs. Nacionales de Washington, al tener en su alineación a seis bateadores distintos en conectar cuadrangular.

Por si fuera poco, el conjunto neoyorquino se convirtió en el primer equipo de la MLB en lograr, dentro de una misma campaña, tres entradas distintas en las que conectaron al menos cuatro jonrones. Esto es una clara muestra de que son una de las ofensivas con mayor poder sobre el terreno de juego.

Yankees crean un nuevo récord en MLB

Cada uno de los cuadrangulares que ha registrado esta temporada responde a un trabajo colectivo en el que los bateadores contribuyen con potencia, talento y consistencia. Al tener a toleteros como Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Cody Bellinger, Jazz Chisholm Jr. y Ben Rice, no hay duda de que los batazos de vuelta completa pueden llegar en cualquier momento.

Por esta razón, que logren alcanzarlo en tres ocasiones dentro de una misma temporada rompe cualquier parámetro y refuerza la reputación de la franquicia como unos verdaderos “bombarderos” ofensivos en la Gran Carpa.

Finalmente, este rendimiento es lo que necesitan en la mayoría de los encuentros que restan del calendario regular, con la finalidad de que tengan algún tipo de posibilidad de ganar la División Este de la Liga Americana, en la que buscan regresar a la Serie Mundial y conquistar el tan ansiado título de campeones.