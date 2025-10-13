La telenovela que le salvó la vida a Gabriel Soto

Suscríbete a nuestros canales

Cuando todo parecía estar perdido para Gabriel Soto llega a su vida la telenovela mexicana ‘Monteverde’, con la cual rescató “tanto a nivel personal como profesional”.

En una entrevista para Entretelenovelas Magazine, el galán se sinceró sobre su nuevo proyecto y cómo logró salvarle la vida en un año complicado para él, en donde su escándalo por su separación con Irina Baeva y sus acercamientos con Geraldine Bazán sigue dando de que hablar.

“Yo agradezco todo lo que pasó con Monteverde, fue como regresarme mi alma al cuerpo, rescatarme en todos los sentidos, tanto a nivel personal como profesional. Monteverde para mí fue la luz al final del camino y fue como el resurgimiento de Gabriel Soto en todos los sentidos”, comentó con certeza del cambio que tuvo con la producción.

Aunque no profundizó en el tema se siente agradecido por esta oportunidad en pantalla y el gran éxito de la telenovela.

Gabriel Soto se suma al éxito de ‘Monteverde’

Desde su estreno en México, ‘Monteverde’ ha sido líder en audiencia y marca un regreso por todo lo alto del actor. Será el próximo 3 de noviembre que Univisión transmitirá para todos los hispanos en Estados Unidos.

“Me siento totalmente bendecido con una alegría que no existen las palabras para describir. Realmente Monteverde ha sido un fenómeno. No hay otra palabra. Los números de audiencia son fuera de serie”, expresó Gabriel Soto.

Escasez de proyectos

El actor que siempre ha gozado de ser el protagonista de varios dramáticos enfrentó la crisis de los 50 porque ya no lo llamaban de los proyectos, sin embargo, esto cambio con ‘Monteverde’.

“Nunca había pasado tanto tiempo entre yo hacer una novela y otra. Fue más de un año que estuve sin hacer novela, entonces yo era así de: ‘Me está entrando la crisis de los 50 años, ya no me están hablando, qué está pasando’. Tuve un año muy complicado el año pasado en donde tuve temas de salud”, reveló.