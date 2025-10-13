Por esta razón New York Yankees afronta futuro incierto en MLB

Suscríbete a nuestros canales

La caída de New York Yankees no fue solo una simple eliminación en Serie Divisional contra Toronto Blue Jays, sino que perdieron una oportunidad mágica de ponerle fin a una sequía de 16 años sin ganar un título en las Grandes Ligas.

Los dirigidos por Aaron Boone, quien todo apunta a que se mantendrá en la franquicia para la venidera temporada de MLB, se le avecina una tormenta en los próximos años y podría perder a más de una figura que conformaron la plantilla en la vigente campaña. Peloteros como Cody Bellinger, Devin Williams y Trent Grisham no tienen asegurado su permanencia en el Bronx, ya que se convertirán en agentes libres apenas finalice la actual edición.

La organización de la Liga Americana contaba con grandes aspiraciones de pelear por la corona en 2025, después de llegar a la Serie Mundial en la pasada campaña de Las Mayores. El equipo se dejó quitar la cima de la División Este en la segunda mitad del año a manos de Toronto Blue Jays, que se convirtió en su némesis tras dejarlos fuera en cuatro juegos en la Postemporada MLB.

New York Yankees podría quedarse con sus estrellas

La situación actual de los Yankees refleja un panorama complicado y lleno de incertidumbre. Gerrit Cole, su principal lanzador, está entrando en la etapa final de su carrera con 36 años y un preocupante historial reciente de lesiones, habiendo lanzado solo 95 innings en las últimas dos temporadas, de acuerdo con el dato de Wilber Sánchez. Además de eso, los mencionados peloteros que irán a la agencia libre confirma una "fuga" de jugadores que debilitaría aún más su profundidad y competitividad.

Del mismo modo, la pérdida de Juan Soto previo a la temporada 2025 consolidó una mala estrategia en no retenerlo, tomando en cuenta que fue clave para que los neoyorquinos alcanzaran la Serie Mundial en la pasada campaña. Cabe destacar que, el jardinero dominicano terminó su primer año con los New York Mets rozando el 40-40 con 43 jonrones y 38 bases robadas.