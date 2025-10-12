Águilas del Zulia le da la bienvenida a su lanzador europeo de nivel MLB

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional se ha caracterizado, a lo largo de su amplia y rica historia, como un torneo en el que han hecho vida una gran cantidad de importados de gran nivel. Nombres como Barry Bonds, Roy Halladay, Pete Rose o Dave Parker, engalanaron de gran manera nuestro campeonato en algún momento.

Además, la LVBP también ha servido como vitrina para jugadores extranjeros que vienen de destinos muy particulares. Este año, las Águilas del Zulia contarán con un lanzador que cumple precisamente este criterio: el lanzador derecho Dovydas Neverauskas, quien es nada más y nada menos que oriundo de Lituania.

Eso sí, Neverauskas no es cualquier jugador, es de hecho el primer (y de momento único) lituano en llegar a las Grandes Ligas, en donde tuvo 76 juegos de experiencia entre 2017 y 2020, todos con los Piratas de Pittsburgh. Este sábado 11 de octubre, el diestro fue una de las incorporaciones a los entrenamientos del conjunto rapaz, y desde ya se muestra listo para aportar.

Dovydas Neverauskas, un lituano en el Zulia

Para las prácticas de este sábado 11 de octubre, las Águilas del Zulia recibieron tres nuevas incorporaciones que servirán para seguir armando un roster competitivo de cara al primer día. Entre esas incorporaciones, se encuentra Dovydas Neverauskas, el primer lituano en jugar en las Grandes Ligas, que también será el primero en jugar en Venezuela.

"Quería tener la oportunidad de jugar en el invierno. Cada lugar al que he ido descubro un estilo distinto de juego. Estaba buscando la oportunidad en Venezuela o Dominicana. Además, no conozco Sudamérica, así que fue atractivo para mí", expresó el serpentinero europeo en una entrevista con el departamento de prensa de su nuevo equipo.

Dovydas Neverauskas dejó efectividad vitalicia de 6.81 en las Grandes Ligas, pero su experiencia de casi 80 compromisos no puede ser minimizada. Sin duda, será una de las historias más interesantes de la temporada que está por empezar.