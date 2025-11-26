La voz de famoso comercial venezolano denuncia ocupación de su casa

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los comerciales más recordados del país es el del “Limpiador de Pocetas M.A.S”, con una voz insignia y que aún muchos mantienen en su corazón. La voz detrás del comercial es Fina Hidalgo, quien hoy se encuentra denunciando una situación irregular.

Fuerte denuncia

A través de las redes sociales, Gabriela Rodríguez, sobrina de la señora, ha posteado el video de la denuncia y pidiendo la ayuda del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para poder recuperar lo más pronto posible la residencia la cual según se encuentra ocupada por unas personas.

La señora fue muy clara en destacar que hace el video con el fin de seguir los canales regulares de la justicia venezolana, en especial del fiscal, quien hace meses había informado que las ocupaciones de viviendas sin autorización son totalmente ilegales.

Fina asevera que la vivienda se encuentra ubicada en Los Rosales, Caracas, y que hoy se encuentra en total deterioro, por la mal vivencia de las personas que en ella habitan.

“Yo soy dueña de una residencia en Los Rosales en Caracas que en este momento está en franco deterioro y quienes la habitan se niegan a desalojarla”, informa en la denuncia.

Una ayuda urgente

La emblemática voz pide con carácter de urgencia que se tome cartas en el asunto lo más pronto posible, por lo que confía en Dios y el Ministerio Público, para que su patrimonio sea rescatado.

“Señor fiscal esa residencia la adquirí con gran sacrificio junto con mi esposo, Antonio del Nogal, que en vida destacó como un conocido locutor y abogado”, finaliza.