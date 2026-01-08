La alegría más grande: Jinete profesional de La Rinconada se convierte en padre por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido jinete profesional Rafael Solano, una figura importante de la hípica venezolana, inició el año 2026 con la alegría de convertirse en padre por primera vez. Solano, recordado por haber alcanzado la Triple Corona en julio de 2022 a través de la memorable yegua Lyndacarter, disfruta ahora de un triunfo que trasciende las pistas de carreras.

El pasado 2 de enero, en horas de la mañana, nació una hermosa bebé en una conocida clínica de la capital, producto de la relación sentimental que el jinete mantiene desde hace más de tres años con su pareja, Bárbara Lugo. La llegada de la pequeña colma de felicidad a sus padres, familiares y seres queridos.

La Emoción del Padre Primerizo: Jinete

En conversaciones con el equipo de Meridiano Web, el jinete manifestó su profunda emoción. Solano aseguró que la felicidad por el nacimiento de su hija "no le cabe en el pecho", un sentimiento que define esta nueva etapa de su vida.

Foto: Rafael Solano

A pesar de este momento personal tan importante, Solano no abandona su compromiso con la profesión. El jinete se mantiene activo en la arena de La Rinconada y ya concentra sus esfuerzos en la preparación para la venidera campaña 2026, de la mano de su agente, Yorman González.

Desempeño y Cifras en la Pista: La Rinconada

La temporada pasada confirmó la efectividad del profesional. Rafael Solano realizó un total de 56 montas, de las cuales logró doce victorias, lo que se traduce en un 20% de efectividad, una cifra notable dentro del competido hipismo nacional.

Su último éxito en la pista se registró el pasado siete de diciembre. En aquella ocasión, Solano condujo al ejemplar Río Unare a la victoria en yunta con el entrenador Germán Córdova. La carrera, disputada en un recorrido de 1.400 metros, vio al ejemplar agenciar un tiempo de 87.1 para la distancia.

Rafael Solano, con la energía renovada de su reciente paternidad y el respaldo de sus logros deportivos, se proyecta como una figura a tomar en cuenta para la temporada hípica que se aproxima.