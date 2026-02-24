Este venezolano se fue para la calle con los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Los peloteros venezolanos comenzaron el Spring Training demostrando el "Arepa Power" y uno que no se quedó atrás, fue el joven receptor Miguel Palma, quien empezó a dar sus frutos con el uniforme de Yankees de Nueva York.

Los "Mulos del Bronx" superaron a los Piratas de Pittsburgh con un marcador final de 6 carreras por 2 y Palma fue quien se encargó de poner la última rayita de su equipo en la pizarra.

Miguel Palma demuestra su poder hacia la banda contraria:

El careta venezolano entró como bateador emergente en la alta del octavo episodio por Ben Rice y no esperó absolutamente nada, para mandar la pelota a volar.

Palma, le hizo swing al primer lanzamiento del derecho Beau Burrows, una recta a 93 millas por hora en la esquina de afuera y extendió por completo sus brazos, para volarse la barda en solitario por todo el jardín derecho.

Este significó el primer indiscutible de Miguel con el uniforme neoyorquino, en su tercer turno de este entrenamiento primaveral, un año donde espera aumentar sus registros ofensivos, para tratar de ascender de categoría.