Las altas pretensiones de Jazz Chisholm para quedarse en el Bronx: "Quiero 35 millones al año"

El carismático camarero de los Yankees de Nueva York, Jazz Chisholm Jr., no tiene dudas sobre su valor en el mercado. Con la confianza que lo caracteriza, el bahameño aseguró que se ve capaz de registrar una temporada de 10 WAR (Victorias Sobre Reemplazo) en este 2026, y dejó claro que espera una remuneración acorde a ese nivel de superestrella.

Chisholm, quien ya ha sido convocado dos veces al Juego de Estrellas, ya está visualizando la agencia libre del próximo invierno. Al ser consultado por Randy Miller de NJ.com sobre qué necesitarían los Yankees para retenerlo a largo plazo, el infielder fue contundente: busca un pacto de 35 millones de dólares por temporada.

Un contrato para romper récords

"¿Qué te dije el año pasado? ¿300 millones de dólares?", recordó Chisholm con una sonrisa. "Probablemente, la cifra sea más grande ahora; probablemente unos 35 millones al año". En cuanto a la duración, el pelotero de 28 años aspira a un compromiso de entre 8 y 10 temporadas.

De concretarse estas cifras, Chisholm se convertiría en el segunda base mejor pagado de todos los tiempos. Superaría el histórico acuerdo de 10 años y 240 millones que Robinson Canó firmó con los Marineros de Seattle en 2014, un movimiento que redefiniría el mercado para los jugadores de su posición.

La competencia en el mercado libre

Jazz, que ganará 10.2 millones de dólares este 2026, se perfila como la joya de la corona de la segunda base para la próxima temporada baja. Sin embargo, no estará solo en el mercado. La lista de agentes libres potenciales incluye nombres de peso como:

Luis Arráez y su contacto de élite.

Ozzie Albies (si Atlanta no ejerce su opción).

Nico Hoerner, Gleyber Torres y Brandon Lowe .

Bo Bichette, quien tras su paso por los Mets, podría buscar un nuevo destino tras experimentar en la segunda y tercera base.

A pesar de la competencia, Chisholm no planea ofrecer un "descuento por lealtad". Aunque afirma amar su vida como Yankee, fue enfático en que el negocio está por encima del sentimiento: "Diría que no (si me ofrecen 25 millones anuales), porque sé que puedo conseguir los 35 en otro lugar. Son 10 millones de diferencia al año".

"Construir mi propio techo": No a los Dodgers

En un giro interesante para la narrativa de la liga, Chisholm descartó categóricamente unirse a los actuales bicampeones, los Dodgers de Los Ángeles. El equipo californiano, que venció a los Yankees en la Serie Mundial de 2024, no es una opción para él debido a su política de gastos agresivos.

"Preferiría ir a los Angels antes que a los Dodgers", sentenció. "Quiero ganar por mi cuenta. Prefiero construir mi propio techo que simplemente sumarme a lo que ya tienen los Dodgers".

Luces y sombras en el terreno

Desde su llegada desde los Marlins en julio de 2024, Jazz ha sido una pieza vital para que Nueva York regrese a la postemporada de forma consecutiva. El año pasado, selló una campaña histórica al ingresar al club 30-30 y ganar el Bate de Plata con un OPS de .813.

No obstante, su juego aún tiene áreas por pulir. A pesar de su impacto ofensivo, sus 12 errores en la intermedia lo situaron como el jugador con más pifias defensivas en esa posición en todas las Grandes Ligas. Para aspirar a ese contrato de 300 millones y a un WAR de doble dígito, Chisholm deberá demostrar que su guante puede estar a la altura de su electrizante madero.