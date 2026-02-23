WBC: Japón con serios problemas antes del Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Japón sufrió un duro revés tras caer 4-0 ante los Halcones de SoftBank en Miyazaki. La ofensiva nipona fue silenciada por completo, logrando conectar apenas dos imparables en todo el encuentro. Este resultado genera incertidumbre sobre el ritmo competitivo de los actuales campeones del Clásico Mundial.

El pitcheo de SoftBank, liderado por el estadounidense Carter Stewart Jr y el mexicano Alexander Armenta, dominó a placer a las figuras locales. Mientras tanto, Yuto Akihiro sentenció el juego con un cuadrangular de tres carreras, evidenciando las grietas en el staff de lanzadores del combinado nacional japonés.

El Equipo Samurai había vencido con tranquilidad 13-3 a SoftBank ayer 22 de febrero. Sin embargo, la pésima imagen mostrada hoy contra el mismo equipo evidencia un problema que debe solucionarse antes de la competición internacional más importante del beisbol en la actualidad.



Próximos encuentros de Japón antes del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El manager de Japón tendrá solo dos juegos más contra los Dragones de Chunichi para corregir el rumbo. Japón debutará el 6 de marzo ante Taiwán, y la presión por mostrar una cara distinta es máxima. La falta de bateo oportuno es hoy la principal preocupación en el equipo.

Los encuentros ante Chunichi se llevarán a cabo los días 27 y 28 de febrero en el Vantelin Dome de Nagoya. Estas serán las últimas oportunidades para que el Equipo Samurai ajuste su alineación titular y defina el rol de sus lanzadores. La afición espera una reacción inmediata del bateo.

Tras concluir su preparación en Nagoya, el conjunto nacional viajará para concentrarse en su debut oficial. El choque ante Taiwán marcará el inicio de su defensa del título, donde no habrá margen de error. El cuerpo técnico priorizará el trabajo de situaciones de juego para recuperar la confianza perdida.

Grupo de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Japón liderará el Grupo A, el cual tendrá como sede principal el majestuoso Tokyo Dome. En esta primera fase, los vigentes campeones deberán medirse ante: Australia, Corea del Sur, China Taipei y República Checa. Selecciones que tiene un gran potencial para hacer daño.

Este sector es considerado uno de los más competitivos del torneo debido a la histórica rivalidad entre los equipos asiáticos. Japón parte como favorito para avanzar a la siguiente ronda, pero el reciente bache ofensivo obliga al cuerpo técnico a no subestimar a ningún rival la competición.