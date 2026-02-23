Gulfstream Park, está en la ruta al Kentucky Derby G1 y Kentucky Oaks G1 para cerrar febrero

Suscríbete a nuestros canales

Desde este jueves 26 de octubre, el hipódromo de Gulfstream Park, que se encuentra en Hallandale Beach, Florida, ofrece una cartelera de cuatro programas. Se llevarán a cabo 45 carreras en total, que son parte de la semana 14 del prestigioso Championship Meet durante el invierno estadounidense.

El sábado 28 de febrero tendrá la jornada principal, que contará con 14 competencias, entre las cuales se encuentran nueve stakes (de los cuales ocho son Grados) y que en total repartirán $2.025 millones. El Fountain of Youth Stakes (G2) de 425,000 dólares, y el Davona Dale Stakes (G2) de 225,000 dólares, serán las pruebas estelares. Carreras que conceden puntos en la ruta hacia el Kentucky Oaks G1 y el Kentucky Derby G1, respectivamente.

Kentucky Derby: Napoleon Solo a defender su invicto en el Fountain of Youth Stakes (G2)

El Fountain of Youth Stakes (G2), este año cuenta con la participación de 11 potros de tres años encabezados por los potros invictos Napoleon Solo, Solitude Dude y Jackson Hole. Está carreras será una de las estelares en la ruta al Kentucky del Derby, que se disputa en el hipódromo de Gulfstream Park, Hallandale Beach, Florida.

El Fountain of Youth Stakes (G2) en su edición 80, cuenta una bolsa a repartir de $425,000 en distancia de 1,700 metros, que se ha consolidado como una de las carreras preparatorias para el Kentucky Derby (G1) que ofrece 50-25-15-10-5 puntos de clasificación.

Esta prueba será la última dentro de una cartelera de 14 competencias, y la hora de inicio es las 7:11 p.m hora de Venezuela.

Kentucky Oaks: On Time Girl contra ocho potras van por el Davona Sale Stakes (G2)

El grupo de nueve potrancas la encabeza On Time Girl, entrenada de Brad Cox, ganadora de cuatro carreras entre ellas el Forward Gal Stakes (G3) que fue la primera de las tres pruebas que otorgan puntos a correrse en este circuito. De esta manera la hija de Not This Time, busca sumar 50 puntos adicionales a los primeros 20 conseguidos.

Este fin de semana el circuito de Hallandale Beach, tendrá en su cartelera sabatina la edición 39 del Davona Dale Stakes (G2) de $225,000 de una milla con la participación de nueve potras de tres años, con la intención de buscar puntos en el Road to the Kentucky Oaks (G1) en una escala de 50-25-15-10-5.

Esta será undécima carrera de la jornada del sábado de un total de 14 competencias. Hora de salida 5:34 p.m. hora venezolana.