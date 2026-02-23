Estos artistas le cantaron a ‘El Mencho’, narcotraficante abatido en México

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo desató un Código Rojo de violencia y disturbios por todo México, también encendió un debate cultural sobre la música que lo glorificó.

Tras ser abatido este fin de semana por fuerzas federales en un operativo en Tapalpa, Jalisco, el capo, uno de los criminales más buscados de Norteamérica, se convirtió en noticia de seguridad y protagonista involuntario de la escena musical del regional mexicano.

'El Mencho' fue ícono de corridos

La ‘narco cultura’, ese fenómeno donde el crimen organizado se filtra en la música popular, encontró en ‘El Mencho’ una figura recurrente. Varios artistas de corridos y corridos tumbados incorporaron su nombre o alusión a su legado en sus canciones, generando tanto seguidores como críticos.

Entre los nombres que han dedicado temas al líder del CJNG están:

Grupo Codiciado Los Alegres del Barranco

Gerardo Ortiz

Luis R. Conriquez

Neton Vega

Gabito Ballesteros

Natanael Cano

Fuerza Regida

Calle 24

Juanpa Salazar

Los de la Nueva Era y LEGIÓN LV

Banda Brava.

Algunos de estos músicos lanzaron múltiples canciones referenciales, mientras que otros exploraron el tema con guiños líricos, situando a ‘El Mencho’ en un lugar inusual como el hombre de terror que también inspiró estrofas y melodías.

¿Qué dicen las letras?

No todas las canciones que mencionan a ‘El Mencho’ son explícitas apologías. Algunos temas tratan de narrar parte de su historia o de los mitos que lo rodearon, mientras que otros han sido objeto de debate por presuntas celebraciones del crimen.

Por ejemplo, Los Alegres del Barranco cuentan una historia en “El Dueño del Palenque”, mientras artistas como Gabito Ballesteros y Natanael Cano han explorado colaboraciones más cercanas al género urbano con alusiones directas al capo y a su presencia en el imaginario colectivo.

La reacción social ante estas canciones ha sido dividida. Por un lado, hay quienes ven en los corridos una forma legítima de narrar historias del México profundo, por más oscuras que sean.

Por otro, críticos culturales y autoridades señalan que difundir personajes como ‘El Mencho’ en canciones puede normalizar la violencia y el crimen organizado.

La polémica creció cuando algunos grupos incluso proyectaron imágenes del capo en conciertos, algo que generó llamadas a reforzar la regulación del contenido que se difunde en escenarios públicos.

Lo que dejó el capo

La muerte de Oseguera Cervantes, tras décadas de evadir a las autoridades y liderar uno de los cárteles más poderosos de México, marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado y también en la cultura popular.

Mientras su figura se apaga en los medios de seguridad, su nombre sigue cantado en canciones y disputado en redes sociales.