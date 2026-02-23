NBA: LeBron James alcanza marca histórica contra Celtics

Suscríbete a nuestros canales

LeBron James volvió a reescribir los libros de oro de la NBA. 'The King' alcanzó una cifra inédita para la historia de la liga, recalcando que está más vigente que nunca a sus 41 años con Los Ángeles Lakers. El de Akron no quiere su último baile, hasta registrar más hitos en el baloncesto.

James alcanzó los 43.000 puntos en su carrera, contra Boston Celtics el pasado domingo. Una hazaña que refuerza su estatus de leyenda de la NBA y de Los Ángeles Lakers: El hito ocurrió en su partido 1.600 con: 20 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 2 robos, 1 bloqueo en 34 minutos.

El momento histórico llegó en el tercer cuarto con una bandeja que desató la euforia en Los Ángeles. Pese a la derrota de Lakers, el registro individual de James acaparó toda la atención mediática. LeBron sigue ampliando su ventaja como el máximo anotador de todos los tiempos.

LeBron James más vigente que nunca

Con 41 años, LeBron James demuestra una vigencia física que desafía cualquier lógica deportiva en la actualidad. Su capacidad para mantenerse en la élite tras 23 temporadas lo coloca en un peldaño solitario. El mundo del deporte celebra la eterna grandeza del nacido en Akron.

Su estricto régimen de recuperación y alimentación ha sido la clave para burlar el paso del tiempo. James invierte mucho dinero anualmente en crioterapia y tecnología deportiva para mantener sus articulaciones en estado óptimo. Esta disciplina le permite competir al máximo nivel.

A pesar de haber superado una ciática a inicios de la temporada 2025-26, el capitán de Lakers mantiene un promedio superior a los 20 puntos por encuentro. Su táctica y físico siguen siendo el motor principal de su juego, ayudándolo a establecer récords y romper estadísticas.

Promedios de LeBron James con Lakers en 2025-26