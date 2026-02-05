NBA: Los Ángeles Lakers firman a este veterano base en busca del anillo

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento de último minuto antes del cierre de mercado de la NBA, los Los Ángeles Lakers han reforzado su perímetro. El equipo californiano cerró un traspaso con los Atlanta Hawks para adquirir al especialista en triples Luke Kennard, enviando al base Gabe Vincent al equipo de Georgia.

Uno de los mejores tripleros de la NBA llega a L.A.

A sus 29 años, Kennard se perfila como una pieza fundamental en la rotación de JJ Redick. Su capacidad para abrir la cancha será vital para el esquema ofensivo del equipo. Primero hay que destacar que Kennard es uno de los lideres de la NBA con un impresionante 49.7% en triples.

Kennard mantiene un sólido 42% de acierto desde la larga distancia a lo largo de su carrera, peri habrá que ver como se adapta al rol de titular, ya que ha sido titular en 121 de sus 506 partidos, pero entendiendo que puede ser suplente su capacidad de anotar saliendo como suplente es exactamente lo que los Lakers necesitan.

Estadísticas de Luke Kennard esta temporada

Antes de unirse a las filas de los Lakers, Kennard registró números interesantes en los 40 partidos disputados este año: