¡Atención La Rinconada! La yunta más esperada de la temporada que va por el triunfo el domingo en la R06

Suscríbete a nuestros canales

La sexta reunión del primer meeting, el cual tendrá un total de 11 competencias que incluye una condicional especial para yeguas nacionales e importadas en el hipódromo La Rinconada, más el popular juego del 5y6 Nacional.

Datos hípicos: La Rinconada

Dentro de su programación se efectuará la primera competencia, para el lote de caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras (a excepción de carreras de reclamo) debutantes o no ganadores, en distancia de 1.800 metros en el óvalo de Coche donde participan seis (6) inscritos.

Uno de estos competidores es el importado El Gran Yaco (número 2), reaparece luego de 56 días sin correr, con la monta del jinete Yoelbis González y se estrena en la cuadra del trainer Noel Kucich.

El zaino cincoañero es un producto de City of Light en Like it Hot mantiene su campaña pistera de tres victorias en 23 actuaciones, además se perfila como el primer favorito para Gaceta Hípica.

Su última actuación, fue en el Clásico Internacional Junior Alvarado (GI), del día 14 de diciembre del 2025, para ese momento montado por el jockey venezolano y ganador del Kentucky Derby Sonny León, llegó tercero a 5 3/4 cuerpos del ganador importado Special Element (USA).

Resulta curioso mencionar que tanto la yunta González - Kucich se verán las caras por primera vez en está presente temporada 2026.