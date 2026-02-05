Los Dodgers blindan sus praderas: El impacto de Kyle Tucker en la alineación de ensueño para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de los entrenamientos de primavera, Los Ángeles Dodgers han dado un golpe de autoridad en el mercado invernal que redefine por completo su estrategia defensiva. La firma del jardinero Kyle Tucker, el agente libre más codiciado de la temporada muerta, no solo añade un bate de élite, sino que obliga a una reestructuración táctica en los bosques del Dodger Stadium.

La pieza que faltaba: El contrato de los 240 millones

Tras un 2025 donde los jardineros del club no cumplieron con las expectativas, la gerencia angelina no escatimó en recursos. Con un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares, Kyle Tucker llega para ocupar el jardín derecho, posición donde ya sabe lo que es ganar un Guante de Oro (2022).

Aunque Tucker registró una ligera regresión defensiva en 2025 (-2 outs sobre el promedio), su presencia se considera una mejora sustancial sobre Teoscar Hernández, quien ahora se trasladará al jardín izquierdo para dar cabida a la nueva superestrella.

El nuevo tridente defensivo

Con la firma sellada, el mánager Dave Roberts ya tiene claro su tridente titular para el inicio de la campaña 2026:

Kyle Tucker (RF): El ancla del grupo. A pesar de un ligero bajón defensivo el año pasado, sigue siendo una amenaza tanto con el guante como con su madero de impacto. Andy Pagés (CF): El joven cubano se mantiene como el guardián del jardín central. Su brazo, que promedió 94.4 mph (ubicándose en el percentil 98 de la liga), es su mayor activo. Se especuló que podría haber pasado al jardín derecho, pero la llegada de Tucker asegura que su potencia sea utilizada desde la pradera central. Teoscar Hernández (LF): El dominicano asume el reto de mudarse a la izquierda. Su objetivo principal será redimirse defensivamente tras un 2025 complicado (-9 OAA), buscando que su potente ofensiva siga siendo el motor que complemente a la parte alta del orden al bate.

Fondo de armario y piezas de recambio

La profundidad es la marca registrada de los Dodgers. Sin embargo, este año presenta interrogantes por lesiones. Tommy Edman, pieza clave por su versatilidad, es la principal opción para el jardín central, pero su disponibilidad para el "Opening Day" está en duda tras someterse a una cirugía de tobillo.

En la reserva inmediata aparecen nombres como:

Alex Call: Adquirido el año pasado, ofrece estabilidad tras batear .247 en su breve pasantía con el equipo.

Ryan Ward: El flamante JMV de la Liga de la Costa del Pacífico, quien espera ansioso su debut en las Grandes Ligas.

Michael Siani: Recuperado recientemente de la lista de waivers para aportar profundidad defensiva tras la salida de algunos jugadores para hacer espacio a Tucker.

El factor sentimental: ¿regresará Kiké?

Uno de los nombres más queridos por la afición, el puertorriqueño Kiké Hernández, sigue siendo agente libre. Aunque los Dodgers han expresado interés en retenerlo por su capacidad de jugar tanto en los jardines como en el cuadro, una operación en el codo retrasará cualquier acuerdo. Se espera que el equipo espere hasta que haya un espacio disponible en la lista de lesionados de 60 días para formalizar su regreso.

Si bien el presente luce brillante, las granjas de los Dodgers están repletas de talento listo para emerger. Cuatro de sus mejores cinco prospectos son jardineros:

Josué de Paula (Nro. 15) y Zyhir Hope (Nro. 27) son los nombres que más suenan para debutar antes de que termine el 2026.

No obstante, si surgiera una emergencia inmediata, los Dodgers probablemente recurrirían a James Tibbs III o Zach Ehrhard, quienes están más avanzados en su desarrollo profesional.

Con la combinación de la veteranía de Tucker, el poder de Hernández y la juventud de Pagés, Los Ángeles se perfila nuevamente como el rival a batir en el Viejo Circuito.