La decepción de los Blue Jays: Tucker prefiere el corto plazo con los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de haber puesto sobre la mesa la oferta más lucrativa, los Toronto Blue Jays no lograron convencer a Kyle Tucker de mudarse al norte de la frontera. El jardinero estrella ha optado por la flexibilidad y el potencial de campeonato inmediato en California, dejando a la gerencia canadiense con las manos vacías una vez más.

Una oferta rechazada

La propuesta final de Toronto para Tucker ascendió a los 350 millones de dólares por 10 años, según informó Jon Heyman del New York Post. De haberse concretado, este acuerdo se habría posicionado como el séptimo contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas.

Aunque la oferta de los Blue Jays superaba por 110 millones el valor total del contrato que Tucker terminó firmando, el jugador priorizó otros factores. Toronto fue el único equipo dispuesto a comprometerse a una década, mientras que contendientes como los Dodgers y los Mets apostaron por contratos más cortos con valores anuales promedio (AAV) extremadamente altos.

La estrategia de los Dodgers: flexibilidad y bonos

Tucker finalmente estampó su firma con los actuales bicampeones, los Dodgers de Los Ángeles, bajo un acuerdo de cuatro años y 240 millones de dólares. Aunque el monto total es menor al de Toronto, el contrato está diseñado para maximizar sus ganancias a corto plazo y permitirle volver al mercado pronto.

El pacto incluye 30 millones en pagos diferidos y, lo más importante, cláusulas de rescisión (opt-outs) tras las temporadas 2027 y 2028. Además, los Dodgers aseguraron el trato con una bonificación por firma de 64 millones de dólares, de los cuales 54 millones se pagaron por adelantado, garantizando liquidez inmediata para el jugador.

Un nuevo estándar en el valor anual

Con este movimiento, Tucker se une a su nuevo compañero de equipo, Shohei Ohtani, como los únicos jugadores con contratos que superan los 60 millones de dólares en valor anual promedio.

Incluso considerando que los diferimientos reducen su AAV real a 57.1 millones de dólares, la cifra pulveriza el récord anterior de 51 millones establecido por Juan Soto el invierno pasado. Este contrato no solo refuerza la alineación de Los Ángeles, sino que redefine por completo la economía de la agencia libre para las superestrellas que prefieren acuerdos de corta duración.

Una rivalidad forjada en la agencia libre

Para los Blue Jays, ver a Tucker vestido de azul y blanco (pero de Los Ángeles) es el capítulo más reciente de una rivalidad unilateral que se ha vuelto personal. La frustración de Toronto con los Dodgers comenzó en 2023 con la mediática decisión de Shohei Ohtani y continuó el año pasado cuando los californianos superaron su oferta por el fenómeno japonés Roki Sasaki.

Esta tensión deportiva alcanzó su punto máximo en la pasada Serie Mundial, donde ambos equipos se enfrentaron en una épica batalla de siete juegos que terminó con el segundo título consecutivo para los Dodgers. La pérdida de Tucker solo añade gasolina al fuego de una de las rivalidades más intensas de la actualidad.

Próximos encuentros en el calendario

La afición de Toronto no tendrá que esperar mucho para expresar su sentir. Kyle Tucker visitará el Rogers Centre del 6 al 8 de abril, en lo que será una revancha de la Serie Mundial cargada de narrativa.