MLB: Los primeros venezolanos en el top 100 de Grandes Ligas 2026

Grandes Ligas comienza a jugar la temporada 2026 con su ranking proyectado de 100 peloteros. Ya aparecen los primeros jugadores venezolanos que han sido protagonistas en las últimas semanas. Solo han revelado 40 peloteros, del 100 al 60 y aparecen cuatro nombres de mucho nivel para la temporada.

José altuve (81), Ranger Suárez (79), Eugenio Suárez (66) y Maikel García (65) son los primeros criollos en aparecer en el ranking top 100 de MLB. La presencia de estos nombres refleja la vigencia del talento venezolano en la liga, con impacto tanto en ofensiva como en pitcheo.

El ranking aún no ha revelado los puestos más altos, por lo que se espera que: Ronald Acuña Jr, Luis Arráez o Salvador Pérez figuren entre los primeros 20 peloteros. La proyección confirma que Venezuela sigue siendo una potencia en el béisbol y que darán de que hablar en 2026.

¿Qué esperar de estos primeros venezolanos en el Top 100 de MLB?

José Altuve - Astros de Houston: El veterano es referencia en el lineup de su equipo, aunque ya no está en su pico de rendimiento; aún puede aportar liderazgo y experiencia. Sin embargo, el venezolano será protagonista con un buen desarrollo ofensivo en 2026.

Ranger Suárez - Medias Rojas de Boston: Gracias a su confiabilidad, control y efectividad en momentos de presión será fundamental para ayudar a Red Sox a llegar a postemporada. Será el segundo abridor, detrás de Garrett Crochet en una rotación élite para 2026.

Eugenio Suárez - sin equipo: Por los momentos no tiene equipo, pero se espera que aporta poder y carreras impulsadas. Es un perfil por su edad parecido a Kyle Schwarber y se le valora de esa manera. Eso sí, aún es un tercera base confiable, capaz de hacer jugadas pequeñas.

Maikel García - Reales de Kansas City: Su explosión ofensiva fue importante para lograr resultados positivos en 225. Combina velocidad, defensa y una alta capacidad para embasarse: con solo 25 años, es referente entre los jóvenes talentos venezolanos en la liga.