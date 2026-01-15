MLB: Ranger Suárez es mejor que Tarik Skubal y este dato lo deja en evidencia

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez viene de posicionarse como uno de los mejores lanzadores venezolanos en la pasada temporada de las Grandes Ligas. El serpentinero rompió su contrato con Philadelphia Phillies para firmar un nuevo acuerdo de 130 millones de dólares por cinco temporadas con Boston Red Sox.

El zurdo tendrá su primera experiencia en la Liga Americana y en una División Este siempre complicada, que tiene a New York Yankees y Toronto Blue Jays, éste último llegando a la pasada Serie Mundial contra Los Angeles Dodgers. El pelotero venezolano buscará mantener su mejor versión en Las Mayores y consolidarse como uno de los brazos confiables de la organización, que también tendrá a Garrett Crochet, Sonny Gray y el cubano Johan Oviedo.

En la más participación en MLB, el nativo de Pie de Cuesta dejó su mejor desempeño en el montículo con récord de 12 victorias y ocho reveses, WHIP de 1.22, 151 ponches propinados, WAR de 4.7 y una efectividad de 3.20 en 26 juegos iniciados.

Ranger Suárez superó a Tarik Skubal en 2025

Entre los lanzadores con al menos 250 bolas bateadas enfrentadas en la temporada 2025, Ranger Suárez lidera la lista de menor porcentaje de contactos fuertes permitidos, con un 31.1%, de acuerdo con el reporte de Sarah Langs. Este registro destaca su capacidad para limitar el daño de los bateadores rivales y generar contactos de baja calidad de manera consistente.

Detrás de Suárez aparecen Hunter Brown con 32.2%, Tarik Skubal con 33.0% y Andrew Abbott con 33.7%, todos mostrando un alto nivel de efectividad en el control del contacto. Estas cifras reflejan la importancia de dominar no solo con ponches, sino también evitando batazos sólidos, un factor clave en el éxito de los abridores en la actualidad.

Aunque no ganó el Cy Young en la Liga Nacional, la nueva figura de Boston mostró su dominio por encima de Skubal, quien viene de ganar el mencionado premio en la Americana y es considerado como uno de los mejores en la actualidad en MLB.