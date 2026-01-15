Guerra de ofertas por Kyle Tucker: ¿Un contrato récord de 10 años o $50 millones anuales?

Suscríbete a nuestros canales

Mientras los equipos se preparan para abrir sus campamentos primaverales, el nombre de Kyle Tucker domina cada conversación en las oficinas de la MLB. El estelar jardinero de 28 años se encuentra en el centro de una batalla de estrategias financieras entre tres gigantes: los Azulejos de Toronto, los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.

Toronto: La apuesta por la longevidad

Los Azulejos de Toronto parecen haber tomado la delantera en cuanto a la duración del compromiso. En un esfuerzo por asegurar una pieza central para la próxima década, la organización canadiense es la única que ha mostrado disposición para ofrecer un contrato de 10 años.

Esta oferta no solo le brindaría a Tucker estabilidad hasta el final de su carrera, sino que consolidaría una ofensiva de miedo en el Rogers Centre. Tras haber reforzado ya su rotación con Dylan Cease, Toronto busca dar el golpe de gracia en la agencia libre con el cuatro veces All-Star.

Mets y Dodgers: Calidad sobre cantidad

Por otro lado, la estrategia en la Gran Manzana y en la ciudad de Los Ángeles es radicalmente distinta. Los Mets de Nueva York, bajo la gestión de Steve Cohen, han puesto sobre la mesa una propuesta que rompería esquemas de valor anual:

La oferta de los Mets: Se rumorea un contrato a corto plazo (3 a 4 años) pero con un valor anual promedio (AAV) astronómico de aproximadamente $50 millones de dólares .

El factor Dodgers: Los actuales campeones de la Serie Mundial también prefieren un acuerdo de corta duración con alta remuneración, permitiéndole a Tucker regresar al mercado antes de los 33 años para buscar otro gran contrato.

Tucker, quien celebrará su cumpleaños número 29 este 17 de enero, tiene ante sí dos caminos opuestos: asegurar su futuro a largo plazo en Toronto o apostar por sí mismo con un contrato corto pero históricamente lucrativo en Nueva York o Los Ángeles.

Fuentes cercanas a las negociaciones indican que el jugador ya se ha reunido, ya sea en persona o vía Zoom, con las tres organizaciones finalistas. Con ofertas que oscilan entre los $140 millones por tres años y pactos de una década completa, el resultado de esta puja definirá no solo el futuro de Tucker, sino el equilibrio de poder en ambas ligas para la temporada 2026.