La batalla por Kyle Tucker: Dodgers, Mets y Blue Jays se disputan al pez gordo del invierno

El mercado de la agencia libre en las Grandes Ligas está llegando a su punto de ebullición, y Kyle Tucker parece estar cada vez más cerca de definir su nuevo hogar. El jardinero, considerado por muchos como el mejor jugador disponible en esta clase de agentes libres, ha mantenido reuniones clave con tres de las organizaciones más poderosas de la gran carpa: los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York y los Blue Jays de Toronto.

Según informó Jim Duquette de MLB Network Radio, la carrera por el patrullero de 28 años ha tomado un ritmo frenético en los últimos días, con propuestas que varían tanto en duración como en estructura financiera.

La estrategia de Nueva York

Los Mets de Nueva York ven en Tucker al reemplazo ideal tras la partida de Brandon Nimmo a los Rangers de Texas. Sin embargo, la estrategia de Queens parece ser distinta: prefieren convencer al cuatro veces All-Star con un contrato a corto plazo, pero con un salario promedio anual (AAV) extremadamente alto, lo que le permitiría a Tucker volver a probar el mercado en un futuro cercano mientras percibe una de las fichas más altas de la liga.

La agresividad de Toronto

Los Blue Jays han surgido como uno de los pretendientes más serios. A pesar de haber desembolsado ya la impactante cifra de 337 millones de dólares este invierno para adquirir a piezas como Dylan Cease, Cody Ponce, Tyler Rogers y Kazuma Okamoto, la gerencia canadiense no parece satisfecha. Se informa que recibieron a Tucker en sus instalaciones de entrenamiento primaveral en Dunedin, Florida, durante el mes de diciembre, dejando claro que su intención es rodear a sus estrellas con el mejor talento disponible para asaltar la división Este de la Americana.

Los Dodgers: el invitado de última hora

La gran sorpresa en las negociaciones ha sido la irrupción de los Dodgers de Los Ángeles. Hasta hace poco, los rumores vinculaban a los actuales campeones principalmente con el regreso de Cody Bellinger, pero el interés por Tucker demuestra que la organización busca asegurar una producción ofensiva más consistente.

Campaña sólida

Tucker llega a esta agencia libre tras una sólida campaña 2025 con los Cachorros de Chicago, donde dejó una línea ofensiva de .266/.377/.464 con 22 cuadrangulares, 25 dobles, 73 impulsadas y 25 bases robadas. Su capacidad para combinar poder y velocidad lo hace un activo invaluable.

Con un OPS vitalicio de .865 a lo largo de ocho temporadas (siete de ellas con los Astros de Houston) y un currículum que incluye el título de la Serie Mundial 2022, dos Bates de Plata y un Guante de Oro, Tucker tiene todas las cartas en su mano para firmar uno de los contratos más lucrativos de este 2026.