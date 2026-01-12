MLB: Red Sox deja sin palabras a sus aficionados

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston comenzó con altas expectativas la temporada baja 2026 de Grandes Ligas. A medida que fueron pasando las semanas todo se reducía a un acuerdo con Alex Bregman. Tras la firma del pelotero con Cachorros, la gerencia perdió credibilidad y la confianza de la afición.

Bregman firmó un contrato 5x175 millones de dólares con Cachorros de Chicago. Una firma que pega directo en el corazón del aficionado Red Sox. En primer lugar era un pelotero querido por el fan; pero también un mentor para los jóvenes que lo veían como pieza fundamental de su desarrollo.

La gerencia de Boston en esta temporada baja demostró: no comprometerse con peloteros élite ya formados, pero tampoco van invertir mucho dinero en la agencia libre. Esto deja en evidencia que Bo Bichette no va a firmar con Red Sox, cerrando el mercado de agentes libres.

Red Sox los únicos sin firmas en la agencia libre 2026

Medias Rojas de Boston es el único equipo de los 30 de Grandes Ligas sin firmas en la agencia libre 2026. La gerencia de Red Sox tenía una opción real con Alex Bregman, pero no llegaron a nada. Tucker y Bichette son los ofensivos en el mercado, lo que se entiende que no tendrán firmas.

Sería un error pensar que Boston vaya a ofrecerle un contrato de larga data a Bichette. El pelotero de 27 años busca al menos 25 millones y 8 temporadas. En esa línea, Red Sox tiene cero intenciones de comprometerse con mucho dinero en peloteros ya desarrollados.

La realidad indica que su núcleo se mantendrá con: Anthony, Mayer, Casas, Narváez, Abreu y compañía. Además de Crochet, Gray y Bello y lo que pueda aportar Trevor Story, Jarren Durán y Masataka Yoshida a nivel ofensivo. No es un grupo mejor que en 2025 y la temporada dará sentencia.

Ni Devers, ni Bregman, ni fé en Red Sox

Solo hay que pensar que la gerencia de Red Sox cambió a Rafael Devers a Gigantes por quitarle la tercera base. La cual le dieron a Alex Bregman, pero ahora perdieron al pelotero que se fue a Cachorros. Para 2026 no tienen ni al bateador de poder, ni al Guante de Oro.