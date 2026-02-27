Paso firme al Mundial: México domina a Nicaragua y se prepara para enfrentar a EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Mexicana de Baloncesto, conocida cariñosamente como los "12 Guerreros", dio un golpe de autoridad en la duela al derrotar con un contundente 99-72 a su similar de Nicaragua. El encuentro, correspondiente a la tercera fecha del clasificatorio de la FIBA para la Copa del Mundo 2027, dejó claro que el equipo tricolor tiene el talento y la química necesaria para soñar con la justa mundialista.

Con este triunfo, México mejora su registro a dos victorias y una derrota en el proceso eliminatorio, posicionándose de manera favorable en un grupo que no permite distracciones.

Dominio de principio a fin

Desde el salto inicial, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional mostró una agresividad ofensiva que asfixió a los centroamericanos. La efectividad en los tiros de larga distancia y una rotación constante permitieron que la ventaja se ampliara de manera progresiva.

A diferencia de otros encuentros donde el cierre suele ser cardíaco, en esta ocasión México controló el ritmo del partido, permitiéndose incluso darle minutos a los jugadores de la banca para refrescar el cuadro titular de cara a lo que viene. La defensa también fue protagonista, limitando las segundas oportunidades de una Nicaragua que, pese a su esfuerzo, se vio superada por la estatura y velocidad del equipo mexicano.

Un respiro necesario en el camino al 2027

Este resultado no solo suma puntos en la tabla, sino que inyecta una dosis necesaria de confianza en el vestuario. Mantener un récord positivo (2-1) en esta etapa del clasificatorio es vital, considerando lo cerrado que suele estar el ranking de la FIBA en la región de las Américas. Los "12 Guerreros" demostraron que la transición generacional está rindiendo frutos y que la localía sigue siendo una fortaleza infranqueable.

La prueba de fuego: Estados Unidos en el horizonte

Sin embargo, no hay tiempo para celebraciones prolongadas. El verdadero reto llegará este domingo a las 18:10 horas, cuando México reciba (o visite, según la sede específica) a la selección de Estados Unidos.

Enfrentar al equipo de las barras y las estrellas siempre representa el desafío máximo en el baloncesto continental. Este duelo no solo será una batalla por el liderato del grupo, sino una oportunidad de oro para que México demuestre que puede competir al más alto nivel y aspirar seriamente a una de las plazas para el Mundial 2027.