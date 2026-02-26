Kristaps Porzingis estaría considerado disponible para duelo ante Lakers

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador jefe de los Golden State Warriors, Steve Kerr, ofreció esta mañana una actualización clave sobre el estado de salud de Kristaps Porzingis de cara al esperado enfrentamiento de este sábado contra Los Ángeles Lakers. Tras varios días de incertidumbre debido a una enfermedad que lo mantuvo alejado de las canchas, el optimismo empieza a reinar en el vestuario de la Bahía.

Signos de mejoría y optimismo en el cuerpo técnico

Porzingis, quien ha sido una pieza fundamental en el esquema defensivo y ofensivo del equipo esta temporada, ha estado lidiando con un cuadro clínico que mermó su condición física durante la última semana. Sin embargo, tras la sesión de entrenamiento matutina, Steve Kerr compartió noticias alentadoras con los medios de comunicación.

"Kristaps ha tenido unos días complicados debido a esta enfermedad, pero hoy hemos visto signos claros de mejoría", afirmó Kerr. "Su energía está volviendo y se le nota con muchas ganas de reincorporarse al grupo. Aunque todavía no está al cien por cien, los indicadores médicos son positivos".

El entrenador destacó que, si la evolución sigue el curso actual, se espera que el letón pueda vestirse de corto para enfrentar a la escuadra liderada por LeBron James y Anthony Davis, un duelo que se antoja crucial para las aspiraciones de los Warriors en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Una recuperación bajo la lupa: La cautela como prioridad

A pesar del optimismo reinante, la organización de los Warriors no está dispuesta a correr riesgos innecesarios. Con los playoffs en el horizonte cercano, la gestión de las cargas y la salud de sus estrellas es una prioridad absoluta para el departamento médico del equipo.