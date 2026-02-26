MLB: Wilyer Abreu revela la extraña teoría tras su bate roto

Suscríbete a nuestros canales

Wilyer Abreu es uno de los peloteros estelares de Medias Rojas de Boston para 2026. El venezolano es el típico jugador que sabes que sabes que cada turno va a pasar algo. De hecho, en el Spring Training rompió un bate de una manera insólita; aunque él tiene su propia y curiosa teoría.

Abreu vivió un episodio surrealista durante el último encuentro de pretemporada en Grandes Ligas. Al intentar detener un swing, su madero se partió inexplicablemente, dejando solo el mango en sus manos. Este fenómeno visual se volvió tendencia rápidamente por la ausencia de contacto.

Tras el incidente, el venezolano explicó que un contacto previo pudo comprometer la integridad del bate: "En el turno anterior, cuando bateé un rodado al campo corto, sentí algo raro en el bate. Sentí algo con el contacto. No se sintió bien y en el siguiente turno, simplemente lo rompí".

¿Qué esperar de Wilyer Abreu con Red Sox en 2026?

Wilyer Abreu desde su debut en MLB se convirtió en un pilar de Medias Rojas de Boston. Su capacidad para batear con poder y contacto lo hacen valioso a la ofensiva; pero su capacidad para hacer atajadas lo hacen fundamental y un Guante de Oro a la defensiva del lineup.

En ese contexto, lo que se puede esperar del pelotero venezolano es consistencia en su juego. Mantenerse saludable será fundamental para dejar de ser una figura del equipo y pasar a ser una estrella. Tiene lo necesario para brillar y cuenta con el apoyo de la gerencia y Alex Cora.

Abreu necesita tener 500 turnos en la temporada, lleva dos años sin poder alcanzar los 400; si quiere una extensión millonaria, este es el año para lograrlo. 100 hits, 100 impulsadas y 25 jonrones es lo que necesita de Wilyer para convertirse en una estrella dorada en Fenway Park.

Proyección de Wilyer Abreu con Red Sox en 2026

Baseball-Reference ofrece una proyección apropiada para Wilyer Abreu de cara a su tercera temporada completa en Grandes Ligas. La necesidad que tiene Red Sox de su ofensiva es clave, para tapar las bajas de poder que ha tenido el último año, por lo que batear será su tarea para 2026.

Proyección de Abreu en 2026:

- 405 turnos, 58 anotadas, 104 hits, 25 dobles, 1 triple, 19 jonrones, 66 impulsadas, 8 bases robadas, 42 boletos, 111 ponches, .257 promedio, .327 OBP, .464 SLG, .791 OPS