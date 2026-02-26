Monument Park recibe a un gigante: los Yankees retirarán el número de CC Sabathia

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York anunciaron este miércoles que el legendario CC Sabathia recibirá el honor máximo de la organización: el retiro de su emblemático número 52. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre, antes del enfrentamiento contra los Orioles de Baltimore, donde también se develará una placa en su honor en el icónico Monument Park.

Un as en la historia y en el corazón del Bronx

Sabathia se convertirá en el vigésimo cuarto hombre en tener su número retirado por los Bombarderos del Bronx, siendo el primero desde que Paul O’Neill recibió este honor (número 21) en 2022. Con este gesto, los Yankees cierran un capítulo dorado de su historia reciente, uniendo a CC con sus excompañeros de gloria, Derek Jeter y Andy Pettitte, cuyas placas ya adornan el jardín central.

La distinción llega apenas un año después de que Sabathia fuera exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en su primer año de elegibilidad (2025), confirmando que su impacto trascendió las estadísticas para convertirlo en uno de los zurdos más dominantes y respetados de su era.

Números de leyenda

El paso de Sabathia por las Grandes Ligas fue una exhibición de durabilidad y potencia. A lo largo de 19 temporadas con Cleveland, Milwaukee y Nueva York, acumuló un récord de 251-161 y una efectividad de 3.74. Pero es en el departamento de ponches donde su nombre brilla con luz propia: sus 3,093 abanicados lo sitúan como el tercer zurdo más prolífico de la historia, solo por debajo de los inalcanzables Randy Johnson y Steve Carlton.

En sus 11 años con el uniforme a rayas (2009-2019), Sabathia dejó una huella imborrable:

Logró un récord de 134-88 con una efectividad de 3.81 en Nueva York.

Fue la pieza angular para conquistar la Serie Mundial de 2009 , su primera temporada tras firmar como agente libre.

Se consolidó como el líder indiscutible del clubhouse, guiando a las nuevas generaciones de lanzadores.

El exclusivo club de los números retirados

Con la incorporación del 52, la lista de inmortales de los Yankees queda compuesta por 23 números retirados (recordando que el 8 es compartido por dos leyendas). Sabathia se une ahora a este Olimpo del béisbol:

Números del 1 al 10: 1 (Billy Martin), 2 (Derek Jeter), 3 (Babe Ruth), 4 (Lou Gehrig), 5 (Joe DiMaggio), 6 (Joe Torre), 7 (Mickey Mantle), 8 (Yogi Berra y Bill Dickey), 9 (Roger Maris), 10 (Phil Rizzuto).

Leyendas del pitcheo y el campo: 15 (Thurman Munson), 16 (Whitey Ford), 20 (Jorge Posada), 21 (Paul O'Neill), 23 (Don Mattingly), 32 (Elston Howard), 37 (Casey Stengel), 42 (Mariano Rivera y Jackie Robinson —este último retirado por toda la MLB—), 44 (Reggie Jackson), 46 (Andy Pettitte), 49 (Ron Guidry) y 51 (Bernie Williams).

La noche del 26 de septiembre no será solo un adiós formal al número 52, sino la celebración de un lanzador que, con su característica gorra de lado y un corazón enorme, le devolvió la identidad de "ganadores" a los Yankees en el nuevo milenio.