Hijo de esta famosa actriz mexicana lideró la operación para eliminar a ‘El Mencho’

El fin de semana pasado, México vivió un hecho histórico tras el asesinato del narcotraficante más buscado del país, Nemesio Oseguera Cervantes mejor conocido como ‘El Mencho’ y, para sorpresa de muchos, el hijo de una reconocida actriz estuvo al frente de la operación.

Se trata de Omar García Harfuch, hijo de la reconocida actriz mexicana María Sorté, quien ha forjado una trayectoria fascinante y dejó atrás los reflectores de su familia para convertirse en una figura clave en la lucha contra el crimen organizado y la seguridad pública en la nación azteca.

El estratega que acabó con 'El Mencho'

Omar Hamid García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos, México. Es hijo de María Harfuch Hidalgo, mejor conocida como María Sorté, una actriz y cantante que ha brillado en telenovelas y producciones mexicana desde los setenta.

Su padre, Javier García Paniagua, político destacado por su participación en diversas instituciones de seguridad y gobierno en décadas pasadas. Aunque su familia proviene de la actuación y la política, Omar ha sabido trazar su propio camino.

Estudió Derecho y Seguridad Pública, preparándose académicamente para enfrentar retos complejos en la administración pública y la seguridad ciudadana.

Operativo contra el crimen organizado

La carrera de García Harfuch dentro de la función pública comenzó en 2008 en la entonces Policía Federal Preventiva y, posteriormente, asumió cargos estratégicos en la Agencia de Investigación Criminal, donde lideró operaciones de alto impacto contra grupos delictivos.

Su labor le valió reconocimiento nacional pero también le puso en riesgo. En 2020, cuando era Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sufrió un atentado armado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual era liderado por ‘El Mencho’.

A pesar de su intensa labor profesional, García Harfuch también cultiva su vida personal. Es padre de hijas fruto de su primer matrimonio y gran amante de los animales, especialmente de sus perros, con quienes comparte múltiples momentos.