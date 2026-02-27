MLB: Aroldis Chapman impuso condiciones en debut de Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador cubano Aroldis Chapman inició su camino en la temporada 2026 de las Grandes Ligas con una actuación dominante durante el Spring Training. En su primera presentación, el relevista zurdo demostró que su potencia física permanece intacta, registrando lanzamientos que rozaron las 100 millas por hora y asegurando la victoria de los Medias Rojas de Boston 7-5 sobre los Rays de Tampa Bay.

Chapman trabajó una entrada completa en la que exhibió el control y la fuerza que han caracterizado su carrera profesional. Durante su labor, el Misil Cubano permitió un solo imparable y otorgó una base por bolas, pero neutralizó cualquier amenaza al ponchar a los tres bateadores restantes de la tanda. Su máxima velocidad registrada fue de 99.9 MPH, una cifra que confirma su vigencia como uno de los brazos más explosivos del beisbol actual.

Esta actuación contribuyó a que los patirrojos mejoraran su registro en la pretemporada a 4 victorias y 2 derrotas.

Cerca de un hito histórico en las Mayores

Más allá del resultado inmediato, la temporada 2026 se perfila como un año fundamental para Chapman. El lanzador se encuentra en el umbral de una marca sin precedentes en la era del rastreo de pitcheos (Statcast). Al iniciar esta campaña, Chapman está a solo 34 pitcheos de alcanzar los 4000 lanzamientos de 100 o más millas por hora en su trayectoria en Grandes Ligas.